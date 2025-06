Guillermo Oliveto: “El año pasado hubo ‘recesión con ilusión’; hoy, ‘esperanza con añoranza’”

-El consumo -de los años ‘80 para acá- se ha transformado en un factor de identidad en todas las economías desarrolladas o en vías de desarrollo. Es cierto que aquella clase media homogénea tenía mucha menos demanda que la actual. Hoy vivimos en una era de hipertrofia del deseo. Deseos hasta cierto punto destemplados, desmadrados o desmesurados. Porque uno no puede querer lo que no conoce, pero a través de la tecnología uno ve todo. Entonces quiere la vida de las Kardashian, la de Messi, la de Ronaldo… Esa hipertrofia del deseo es una bendición y una complejidad. Una bendición porque empuja para arriba. Y una complejidad. Cuando la clase media baja te dice: “acá hay pura prosa y no hay poesía”, trascartón te dice: “acá el mes termina el 20, no llegamos, tenemos que ir todos a trabajar en la familia y entonces no hay ni espacio para relajarnos, ir al cine o al teatro o a la cancha o lo que fuera, o tengo que elegir una de todas esas, o lo puedo hacer mucho menos seguido”.