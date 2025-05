EN VIVO: La FIA emitió un comunicado que advierte una posible suspensión del Gran Premio de Miami

15:46 hs

La F1 de damas fue suspendida por la lluvia

En la vuelta de formación de la F1 Academy, la versión femenina de "La Máxima", se decidió no correr. La lluvia torrencial dificultó la visibilidad al máximo y el poco agarre de los neumáticos al asfalto, que al ser urbano y no diseñado en específico para una carrera de autos, drena poco. Por eso se especula que no se secará a tiempo, como ayer, a falta de poco más de una hora del inicio de la carrera masculina.