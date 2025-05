Guillermo Acosta le dio la agresividad necesaria al mediocampo de Atlético Tucumán

21:26 hs

Benjamín Papaterra Periodista de LA GACETA

Díaz no pudo prolongar su racha goleadora y pasó de héroe a villano en menos de un minuto: así como fabricó el penal, falló la chance más clara del partido. Hasta ahora, no logró cumplir con la ley del ex.

Párrafo aparte para Mateo Bajamich. El delantero mostró un gran esfuerzo en la contra que terminó en el penal: luchó, peleó y dio un pase milimétrico para Díaz. Si bien la jugada no tuvo el final deseado, es uno de los futbolistas más peligrosos del "Decano".