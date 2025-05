El ingreso de Jesús Soraire aclaró el ataque de San Martín y fue clave para el triunfo

20:30 hs

Benjamín Papaterra Periodista de LA GACETA

El "Santo" está incómodo: muestra varias inconsistencias en la mitad de la cancha y no logra superar la presión de Colegiales. Si bien hilvanó algunas cadenas de pases por el sector derecho, carece de un conductor. Gabriel Hachen no asumió el rol de enlace entre el medio y el ataque, mientras que Gustavo Abregú aún no logró incidir en el juego. Hasta el momento, Pino no generó ninguna jugada de peligro.