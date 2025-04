"Me acordé del caso Báez Sosa", afirmó el padre del joven agredido en un boliche de Barrio Norte

"El susto fue tan tremendo que se me hace que estoy resucitando. Que a las cinco de la mañana te llame un hijo (para decirte) "papá, me han pegado en la cabeza", es como que te falta el alma. Perdés el alma hasta que no llegás a ese lugar. Pasó directamente a terapia intensiva. No sabíamos cuál era el grado de la lesión, hasta dónde había llegado esa patada, ese puntapié. Gracias a Dios, pareciera ser que no está tan grave, pero le quedó el hematoma. Él es un chico sano, con una vida normal, como cualquier chico de esta ciudad, que ha sido interrumpida por este salvajismo que sufrió", explicó Juan Domingo Vega, padre de Nicolás, el joven atacado por un grupo de "patovicas".