Ada Lovelace: La “Encantadora de Números” que imaginó ChatGPT en 1843

Sin embargo, Ada también fue cauta y analítica. En sus notas dejó una reflexión famosa, conocida como la “Objeción de Lovelace”: la máquina “no tiene pretensiones de originar nada. Puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle cómo realizar” (can do whatever we know how to order it to perform). Es decir, la máquina sigue instrucciones, no “piensa” ni crea por sí misma de forma autónoma.