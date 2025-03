La magia de vivir en la selva

- Nos conocimos en Punta del Este, él estaba trabajando con un proyecto, pero en ese momento no me tocó trabajar con él. Después si trabajamos juntos y desde ese momento todo cambió. Tuvimos una conexión increíble y desde entonces, no nos hemos separado ni un segundo. Ya pasaron 20 años juntos y seguimos eligiéndonos todos los días y vamos por muchos más.