Un jubilado asesinó a su esposa y confesó el crimen: "Me tenía cansado"

El hijo, horrorizado, no tardó en llamar al 911 para pedir asistencia, al tiempo que la Policía arribó al lugar y encontró al agresor aún en el domicilio. Con frialdad, Galeano Orue no tardó en confesar el asesinato: "Yo la maté, la corté, porque me tenía cansado". A pocos metros de la escena del crimen, los investigadores hallaron el cuchillo con el que el hombre había cometido el femicidio, cubierto de sangre.