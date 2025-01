¿Qué pasó en el Aeropuerto de Washington?: la posible causa del accidente aéreo

Apenas unas horas después de la catástrofe, todavía no hubo información suficiente como para extraer conclusiones sólidas. Sin embargo, el presidente Donald Trump, especuló sobre los motivos del mismo. "El avión estaba en una línea de aproximación perfecta y rutinaria al aeropuerto. El helicóptero se dirigió directamente hacia el avión durante un período prolongado. Es una NOCHE DESPEJADA, las luces del avión brillaban intensamente, ¿por qué el helicóptero no subió, bajó o giró?. ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero qué hacer en lugar de preguntar si vieron el avión?", escribió Trump. "Es una situación muy mala que parece que debería haberse evitado. ¡¡¡NO ES BUENO!!!", continuó el presidente.