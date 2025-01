El discurso de Milei en Davos sigue generando una catarata de reacciones

Ricardo Bussi, legislador de Fuerza Republicana, adoptó una postura más moderada. “Como dice el Presidente, en el liberalismo se respetan las opiniones e ideas individuales, no siendo necesariamente un espacio homogéneo en ciertas cuestiones no medulares. Este es el caso de las ideas del Presidente sobre el colectivo LGTBQI+, la cual respetamos, pero no adherimos del todo”, expresó. También destacó la importancia de debatir cuestiones como los cupos laborales y la perspectiva de género en la justicia. “Siempre hemos privilegiado la idoneidad como único requisito para el acceso al empleo público, algo que está sentado en nuestra Constitución. Y en cuanto a la perspectiva de género, habría que analizar su verdadero impacto y evaluar si realmente es una herramienta útil”, agregó