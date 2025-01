La casa de los pájaros, de Noelia Gana: “El diálogo con la naturaleza motiva la poesía"

La escritura suele aparecer mientras transito momentos de importancia psico afectiva, es una forma de procesar, entender, aceptar búsquedas y sentires que me atraviesan o a mi mundo circundante. No lo busco, sucede. En este caso sucedió y el proceso sólo fue mucho más allá de mí. Sin pensarlo, los primeros poemas aparecieron ya atravesados por la imagen del árbol y el bosque, espontáneamente. Al poco tiempo sentí la necesidad de hacer un viaje solitario a los cerros. Y, en cuanto llegué a Purmamarca, me encontré visualmente con una serie de árboles que llamaron mi atención y principalmente con el algarrobo que está frente a la plaza, un algarrobo enorme de 700 años, protegido con rejas e iluminado de noche. Mi hospedaje estaba al frente del árbol. Y, en cuanto llegué, mi estancia fue el árbol. Pasé sentada o acostada mañanas, tardes y noches enteras al lado del árbol. Encontré una energía muy poderosa y entré en una especie de diálogo con él, y con los árboles de alrededor. Comenzaron a aparecer imágenes y versos que no fueron pensados ni planificados, sólo sucedieron. Algunos eran en relación a mí y lo que me andaba pasando en ese momento. Otras eran sobre ellos, los árboles y sus pájaros. Sucedieron varios días de contemplación y cataratas de imágenes y versos que prácticamente tomaron forma solos. Supe ya en ese momento que era un libro y era La casa de los pájaros, con sus tres voces: el árbol, los pájaros y la casa. Durante el viaje de vuelta y varias semanas después las palabras continuaron ininterrumpidas, los poemas se escribían solos. Fue un proceso muy particular e intenso. Y si bien tuve mucha claridad sobre lo que estaba haciendo desde el primer momento, no fue deliberado, sólo dejé que suceda y organicé. Claramente eran esas tres figuras las que me hablaban, y conversaban entre sí. En el camino fuí descubriendo que me llevaban a lugares y formas de escritura desconocidos para mí, y también a formas y lugares personales también desconocidos. Me llevó a pensarme a mí y a la vida desde otras perspectivas. Me alegra mucho la percepción de “la canción para los árboles”, porque en ese encuentro con el árbol y las primeras imágenes que aparecieron, me volvía todo el tiempo el Flaco y su canción para los árboles. Hasta pensaba titular así al libro. Luego entendí que era mi inspiración y motivación y, tal como decís, mi propia canción.