Boca no convenció y empató 0-0 con Argentinos Juniors en su debut en el Apertura

En la segunda mitad, la historia cambió. Argentinos no pudo mostrarse dominante, como en el primer tramo del partido; Boca, por el contrario, creció en confianza y en fútbol, y empezó a encontrar los caminos para complicar a su rival. De hecho, un par de minutos después de una jugada clarísima donde Luis Advíncula no pudo definir, Cavani anotó, pero su gol fue invalidado por offside. Un rato después, Fabra tuvo su chance, tras capturar un rebote en el costado izquierdo del área, pero su remate se fue por arriba del travesaño. Hasta el final del partido, no pasó mucho más, fuera del debut oficial de Rodrigo Battaglia y Alan Velasco con la camiseta azul y oro. El 0-0 se consumó, y dejó con un sabor amargo, principalmente, a los locales.