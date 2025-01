¿Quién va a decidir la política o la inteligencia artificial?

En el Foro Económico Mundial en Davos AI, tech and more at Davos 2025: What to know, el 24 de enero de 2025, Dario Amodei sorprendió con una declaración que ilustra el ritmo vertiginoso del progreso tecnológico: un siglo de avances científicos humanos podría ser alcanzado por la inteligencia artificial en tan solo 5 o 10 años. En el debate sobre inteligencia artificial general (AGI), figuras como Andrew Ng, Yoshua Bengio y Yejin Choi advirtieron que esta aceleración masiva de conocimiento no solo redefine los límites de lo posible, sino que también obliga a enfrentar desafíos éticos y sociales inéditos. Según las discusiones de Davos, estamos en la antesala de un cambio que podría transformar para siempre nuestra relación con la tecnología y el conocimiento humano. La gran pregunta es si estamos preparados para liderar este futuro, o si dejaremos que la inteligencia artificial lo haga por nosotros.