La diseñadora tucumana que revaloriza la moda vintage

- Soy una persona muy estética, pero que también cuido mucho mi cabeza. Creo que uno es de adentro para afuera: lo que vos sos adentro, sos afuera. Entonces hay que ser consciente de lo que uno elige. Desde la comida me cuido mucho, hago gimnasia, hago deporte, me cuido estéticamente, me cuido mi cara, me cuido mi pelo, pero antes que nada cuido mi cabeza. Me gusta estar equilibrada, bien sana, y de ahí sale todo lo demás. Me parece que uno tiene que estar sano en su cabeza y generar cosas buenas para que todo lo de afuera sea bueno. Tiene que ver con eso el éxito, me parece.