La belleza y la fealdad son siamesas pegadas por la espalda

Katy Kelleher vive en un lugar apartado en los bosques de Maine, Estados Unidos, y escribe sobre arte, diseño, naturaleza y ciencia. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, The Guardian, Vogue, Harper’s Bazaar y Jezabel, entre otros medios. Es colaboradora habitual en The Paris Review y durante varios años escribió una columna muy leída sobre los colores, Hue’s Hue. Algunos de sus ensayos han sido incluidos en antologías como Best American Food Writing y Best American Science and Nature Writing.