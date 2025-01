Alexandra Kohan: "La risa tiene una potencia subversiva”

“Sí, dicho en un tono punitivo. Porque primero la risa genera para el que está afuera del que se está riendo una especie de persecución, como que dicen: ‘te estás riendo de mí’. El que está afuera de la risa no puede pensar eso de otra manera. Al mismo tiempo no deja de ser otra manera de subrayar la risa como algo que no corresponde en ciertos lugares o diría que todavía tiene una potencia subversiva. La risa tiene y genera esto. Algo que está por fuera un ratito de la norma a la que estamos sometidos. En ese modo de preguntar sobre la risa hay uno que se usaba mucho; el ‘¿de qué te reís?, contalo así nos reímos todos’, que decía la maestra. Y tenía que ver con eso, con no dejar afuera al que no se está riendo porque si dejarlo afuera implica que esa persona se sienta un poco perseguida seguramente, pero no deja de ser llamativo que se sancione de esa manera la risa”, comenta Alexandra Kohan.