De la guerra de Ucrania al tecnopopulismo

PERFIL

Slavoj Žižek (Liubliana, 1949) es filósofo y crítico cultural. Es profesor en la European Graduate School, director internacional del Birkbeck Institute for the Humanities, Birkbeck College, University of London, e investigador senior en el Instituto de Sociología de la Universidad de Liubliana, Eslovenia. Ha publicado más de 50 libros (traducidos a veinte idiomas) sobre temas tan diversos como filosofía, psicoanálisis freudiano y lacaniano, teología, cine, ópera y política.