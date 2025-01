Luna de miel que ampara pecados: Milei, Atila y una madeja que trae a una nueva casta

Lo cierto es que Juntos por el Cambio no existe más y que el PRO casi se desintegró, con lo cual la armada mileísta parece que se ha decidido por el asalto final. Todos los días hay una deserción, las que se explicitan y las que no. Según un macrista porteño que quiere romper lanzas con el Gobierno (que no son muchos), “a Mauricio lo boludearon un año y ahora le comen fichas de todos los costados: no nos queda otra que pelear al menos para salvar la CABA”, sostiene, pese a que el expresidente todavía supone que la relación personal con Milei puede mejorar la ecuación.