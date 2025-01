Elba Marcovecchio realizó fuertes críticas a Bárbara Lanata

El conflicto adquirió un carácter aún más grave debido a las denuncias públicas de las hijas del fundador de Página/12, quienes la acusaron de apropiación de bienes y dinero, además de sugerir que fue envenenado. En declaraciones a De Brito, Marcovecchio se defendió: “Algún caramelo le habré dado, pero ¿envenenarlo? Por favor”. Aunque reconoció que no es la primera vez que una relación amorosa de Lanata desató conflictos familiares, no quiso ahondar en detalles. Por su parte, Bárbara Lanata decidió mantenerse al margen, declarando: “Por ahora no voy a hablar. Tengo asuntos más importantes que resolver”.