Una mirada al universo: Vera Rubin, un telescopio poco convencional

Aunque hay una gran cantidad de telescopios en Tierra y en el espacio no es posible observar el cielo completo en un periodo corto de tiempo. En general, los telescopios observan una parte muy pequeña del cielo. Hay algunos, que tienen la capacidad de captar partes más amplias, con lo que se pueden observar objetos extendidos como galaxias, nebulosas, supernovas, etc., pero no se pueden observar detalles de los objetos. Aunque hay telescopios profesionales de campo amplio, incluso el Telescopio Espacial Hubble tiene una cámara para observar grandes campos, no resultan suficientes para los requerimientos de la astronomía moderna.