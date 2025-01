La queja de Sophia Floersch, una piloto de Alpine, por la contratación de Colapinto

La Fórmula 1 no solo se mueve por las emociones de sus grandes carreras, sino también por las decisiones de sus equipos, que a menudo no están exentas de controversia. El fichaje de Franco Colapinto como piloto de reserva en Alpine generó un revuelo inesperado, especialmente dentro del propio equipo. La piloto de la escudería francesa, Sophia Floersch, no tardó en expresar su descontento tras conocer la noticia, vinculando el fichaje de Colapinto con un incidente ocurrido durante las 24 Horas de Le Mans en 2021.