Cómo llegar y qué hacer en la Laguna del Diamante, la maravilla natural mendocina

Algunas de las recomendaciones que el gobierno detalla para los visitantes incluyen: hidratarse bien antes y durante su visita para evitar síntomas de mal agudo de montaña, llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de higiene personal, (debido a que no hay proveeduría), y contar con elementos de protección como protector solar, lentes de sol, gorra, ropa de abrigo y rompevientos. Para los que quieran realizar pesca, es obligatorio el uso de flotador individual, silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa. Para los ciclistas el uso de casco no es excluyente. Está prohibido ingresar con mascotas, armas y motos enduro, no se puede circular en campo traviesa o fuera de los caminos vehiculares habilitados, la velocidad máxima es de 40 k/h en Ruta 98, y 20 k/h en huellas secundarias , y es obligatorio entregar la bolsa de residuos numerada a su egreso en Seccional Alvarado.