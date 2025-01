¿Se va Peruzzi y llega Martínez? Atlético Tucumán acelera por la llegada del segundo refuerzo

Mientras el plantel de Atlético transita los primeros días de pretemporada, los dirigentes trabajan en la búsqueda de refuerzos para el conjunto de Sava. En las últimas horas, creció el rumor sobre la llegada Martínez, quien tras disputar 25 partidos en 2024 y marcar un gol, no seguirá en Rosario Central. La llegada de "Gitano" dependerá de una posible salida de Gino Peruzzi, el lateral que prácticamente no pudo jugar durante el 2024 debido a sus lesiones, podría estar cerca de finalizar su vínculo con el conjunto tucumano. Una vez concretada la salida del ex Boca, el "Decano" le pondría el gancho a Martínez.