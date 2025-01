Los Naranjas quieren ser protagonistas en el Super Seven de Mar del Plata

Sin embargo, el camino hacia Mar del Plata no fue sencillo. El técnico reveló que el torneo no estaba programado en el calendario de Los Naranjas, lo que los llevó a improvisar en varios aspectos logísticos. “Tuvimos que buscar los recursos como pudimos para competir. Hubo un cambio de dirigencia entre Navidad y Año Nuevo, y eso también nos obligó a ajustar detalles sobre la marcha”, comentó el entrenador, que viajó el miércoles desde Tucumán a Mar del Plata para preparar el torneo. Además, cinco jugadores, incluido el capitán Bruno Sbrocco, no pudieron sumarse al plantel debido a las fechas del torneo. Este tipo de inconvenientes, según Medina, podría resolverse con un calendario anual que permita una mejor planificación. “Con un cronograma establecido, los jugadores podrían organizar sus situaciones personales en función de los partidos. Además, el Seven podría incorporarse a la rutina competitiva durante todo el año y no solo en época de vacaciones”, concluyó.