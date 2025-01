Tras el estreno de la película, cuál es la historia real detrás de Nosferatu

El significado de Nosferatu

Al ser un término que data de hace más de un siglo, existen diversas teorías sobre el origen del significado de Nosferatu. Algunos sostienen que proviene del rumano nesuferit, que se traduce como "insufrible", mientras que otros lo vinculan con el griego nosóforos, que significa "portador de enfermedades". También se ha sugerido que la palabra tiene su origen en el libro The Land Beyond the Forest de Emily Gerard, en el que se hace referencia a las creencias rumanas sobre los vampiros.