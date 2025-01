Los cinco eventos deportivos que se llevarán todas las miradas en el 2025

San Martín de Tucumán inicia el 2025 con una mezcla de frustración y esperanza tras el duro golpe sufrido en la temporada pasada. A pesar de alcanzar 81 puntos y llegar a la final, el equipo perdió el ascenso frente a Aldosivi y quedó eliminado del Reducido ante Gimnasia de Mendoza, dejando a los hinchas con las manos vacías. Este año, los fanáticos, fieles a su pasión, volverán a acompañar al equipo en la Primera Nacional con la ilusión de alcanzar la ansiada Liga Profesional. Sin embargo, el inicio no es alentador: el club aún no concretó refuerzos, varios jugadores clave de la temporada pasada se alejaron y todavía no se designó un reemplazante para el ex DT Diego Flores. A pesar de las dificultades, cuando la pelota empiece a rodar, la mística del equipo en la categoría y su gente serán el motor para enfrentar un 2025 lleno de desafíos.