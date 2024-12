La última foto que compartieron las hijas de Jorge Lanata junto a su padre

La última publicación la hija mayor de Jorge Lanata

"Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hou en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar", escribió Bárbara Lanata, la hija fotógrada, en el último posteo de su padre el 19 de agosto pasado. En la foto que publicó se ve la mano del periodista tomando la de alguien más sobre la cama del Italiano.