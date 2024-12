Cromañón: qué hacía Omar Chabán aquella noche y cuál fue su condena

Chabán creyó que “era culpable”

El empresario no estaba bien de salud para aquel momento. Entró a enfermería y se quedó allí, sin pasar nunca a una celda. Según los médicos, tenía la enfermedad de Hodgkin, un cáncer que ataca al sistema inmunológico y deja al cuerpo sin defensas. En 2013 le otorgaron la prisión domiciliaria. Llegó a pesar 50 kilos. Tenía miedo de que lo lincharan y lo mataran. Sentía mucha bronca porque Callejeros estaba en libertad y él no. “Mi miedo no era ficticio. De hecho pasó. Estuve preso. Hoy ya sé cómo es. Entiendo bien lo que pasa y ya no siento nada. Incluso yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo creo que soy culpable. De verdad soy culpable. Pero estoy en desacuerdo con que no se acepte que todos son culpables a la vez. Cuando se acepte eso socialmente, entonces yo voy a estar completamente de acuerdo. Sólo eso quiero”, dijo tras el fallo de la Corte Suprema.