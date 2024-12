Kavelashvili, nacido en Bolnisi, una pequeña ciudad de Georgia, se destacó como delantero en el fútbol europeo durante los años 90 y principios de los 2000 y alcanzó su mayor notoriedad al ser fichado por los Citizens en 1996. Si bien sus números en Inglaterra no fueron sobresalientes, con apenas tres goles en 29 partidos, logró destacarse al marcar en un clásico contra el Manchester United, aunque su equipo terminó perdiendo 3-2. Tras su retiro, su vínculo con el deporte no desapareció, pero se transformó en algo mucho más influyente: la política. Con una fuerte cercanía hacia Rusia, el ex jugador comenzó a posicionarse como un actor clave en la vida política de su país, una nación que, tras años de tensiones con Moscú, busca un equilibrio entre Oriente y Occidente.