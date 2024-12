Cristina Kirchner cuestionó a la Corte Suprema nacional y advirtió por la situación económica

Situación económica

La ex vicepresidenta también le dedicó algunos párrafos al gobierno de Javier Milei, específicamente a la situación económica. Aprovechó para ello la noticia que se conoció también el viernes: que la empresa Los Grobo y su controlada Agrofina no pudieron cubrir un pagaré bursátil por U$S100.000 que venció este jueves, y anunciaron que no podrán afrontar los pagarés bursátiles con vencimientos hasta el 31 de marzo, que sumarían U$S10 millones. "No es novedoso, pero nunca dejará de ser curioso que empresas que se llenaron de plata con gobiernos que detestan terminan arruinadas con los gobiernos que votan", afirmó.