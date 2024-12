Un ex piloto de F-1 apuntó contra Colapinto y su posibilidad de llegar a Alpine

Si bien Franco Colapinto no se aseguró un asiento para la temporada 2025 de la Fórmula 1, desde Alpine parece que seguirán de cerca al argentino y lo tendrán como primera alternativa si acaso buscaran un cambio de rumbo a mediados de año. De todas formas, no a todos le parece una buena opción. O al menos así lo aseguró el expiloto Juan Pablo Montoya, quien dijo que no se debe descartar a Sergio Pérez, recientemente desvinculado de Red Bull y quien podría darle "un plus económicamente" al equipo francés.