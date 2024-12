Siete consejos psicológicos para evitar conflictos familiares en la mesa navideña

Si alguien piensa diferente a vos y ves que no tiene apertura para escuchar otras perspectivas, no pierdas tu energía tratando de convencerlo. Cada quien tiene su forma de ver las cosas, y eso no tiene por qué afectar cómo te llevas con ellos. A veces, aceptar esas diferencias y cambiar de tema es la mejor salida para evitar conflictos.