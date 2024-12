Enzo Pérez anunció que no continuará en Estudiantes y Gallardo lo espera con brazos abiertos

En la zona mixta después de la final, adelantó que no continuará en el "Pincha", aunque no dio indicios sobre donde jugará en 2025. "No voy a renovar, ha sido mi último partido con esta camiseta. Ya dije unas palabras puertas para adentro, el agradecimiento, agradecerle a la gente. Llegué al club en 2007, después en 2012 y hoy nuevamente en el 2024, muchísimas gracias a todos, por el respeto, el respaldo, por el cariño, por el abrazo que me dieron nuevamente", fue el mensaje con el que se despidió elenco platense.