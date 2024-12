Boca quiere a Robertone y Almería busca a Medina: ¿se hace un trueque?

Ante el interés de Boca por Robertone, actualmente en el Almería, el club español habría mostrado interés por Medina, sugiriendo un posible intercambio directo entre ambos jugadores. Sin embargo, esta alternativa no es del agrado de la dirigencia del "Xeneize", donde consideran que Medina tiene un valor de mercado superior al del ex-Vélez. En consecuencia, desde el Consejo de Fútbol plantean que, si Almería desea incorporar al ex jugador de la Sub-23, deberá presentar una oferta que incluya dinero además del pase de Robertone. Para Boca, ambos negocios son independientes y no contemplan un trueque.