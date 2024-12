Quién es Ambrosio Cantú, el argentino finalista de Got Talent España

Y agregó: “Empezamos tiempo atrás, produciendo nuestros primeros temas, cantando en los primeros bares, cantando en pequeños escenarios y en las plazas de nuestra ciudad, eran nuestras primeras experiencias con un mundo totalmente desconocido para nosotros, y no sabíamos bien por donde podíamos empezar, pero por algún lado había que intentar". Con el objetivo de que su talento se conozca se anotó de diferentes castings: “Tuvimos la suerte de participar en varias ocasiones, al igual que ser rechazados en muchas otras, pero no nos era suficiente, y no queríamos aceptar un “no” como respuesta“.