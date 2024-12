Nuevo estatuto en Atlético Tucumán: “No vamos a dar legitimidad”

Respetando todas la posturas diferentes y más allá de admitir la necesidad de modificar el estatuto, el Movimiento de Socios que hace cuatro años viene trabajando diariamente por el crecimiento institucional del Club Atlético Tucumán no solo considera que hoy cualquier acto de la vida institucional del club carece de las garantías mínimas de transparencia y credibilidad sino que consideramos que el socio y el hincha necesitan que la Honorable Comisión Directiva convoque a una Asamblea Extraordinaria, pero para dar explicaciones y dar información de numerosos aspectos muy pocos claros y promesas incumplidas (sobre aspectos pocos claros como las transferencias de jugadores o la obra de San Andrés o directamente no cumplir con la palabra tal como sucedió con el regreso a la vida del club del Sr. Miguel Abbondándolo) antes que invitar a modificar lo que en casi 20 años no se cumplió.