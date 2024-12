Homenaje a la ciencia: un retoño del manzano de Newton ya crece en Tucumán

“Cualquiera de nosotros se habría comido la manzana y listo. Pero la genialidad de Newton es que él conjetura que la fuerza que hace que la manzana caiga es la misma que hace que la Luna no caiga. Hace un cálculo para comparar la aceleración de los dos movimientos, y obtiene que la fuerza tiene que disminuir con el cuadrado de la distancia. La ley que aprendemos en la escuela. Pero como no le dio exactamente el cuadrado, no quedó convencido, y guardó sus notas por muchos años, hasta que mejores mediciones del tamaño de la Tierra y de la distancia a la Luna le permitieron estar seguro”, relata Abramson.