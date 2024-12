La suba del dólar es "irrelevante", según Caputo: qué dicen los analistas de mercado

Es que el directorio del regulador encabezado por Santiago Bausili redujo la tasa de política monetaria de 35% a 32% nominal anual (TNA). Así, el rendimiento efectivo mensual (TEM) quedó fijado en el 2,67%, algo por debajo de la inflación de octubre, que fue del 2,7%, pero por encima de la de noviembre, que se ubicó en el 2,4%. No obstante, eso no parece bastar para contrarrestar la escalada de los dólares paralelos. El efecto en el “blue” no se hizo esperar: al día siguiente de la baja de tasas comenzó la suba del blue que dura al día de hoy.