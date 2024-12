Adiós a Beatriz Sarlo: “La crítica argentina tiene rostro de mujer”

Periodista, ensayista, escritora, crítica y docente Sarlo tenía una curiosidad insaciable, sus objetos de estudios iban desde los folletines- El imperio de los sentimientos- hasta la obra de Borges- Borges, un escritor en las orillas . Colaboró con el Centro Editor de América Latina, trabajó en la cátedra de Literatura Argentina II de la UBA. Su adhesión al materialismo cultural de Raymond Williams y a las lecturas de la ciudad de Walter Benjamin formaron parte de la gran modernización que se gestó aún en plena dictadura. Allí aparecieron las traducciones de Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Edward Said, etc. Contribuyó de modo determinante a la actualización teórica que exigía la cultura y la crítica a la salida de la dictadura. Sarlo fue una intelectual, en el sentido de Said, se centró en los estudios sobre los imaginarios argentinos, la modernidad periférica, la lectura de la vida posmoderna- Escenas de la vida posmoderna. La palabra escenas remite a miradas:” Para ver, no es suficiente con mirar- dice Sarlo- hay que preparar la mirada y, antes, reconocer el objeto, atribuirle su importancia”. Siguiendo el modelo de Walter Benjamin apela fragmentos de la vida urbana que le permiten describir los cambios en los modos de habitar. En La ciudad vista insiste sobre los paseos por Buenos Aires. En Instantáneas también trabaja las relaciones entre medios, ciudad y costumbres de fin de siglo.