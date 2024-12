¿Conviene comprarse una consola de videojuegos? Un ex jefe de Sony teme que no

Shawn Layden, ex director ejecutivo de PlayStation, encendió un debate sobre el futuro de las consolas de videojuegos físicas, como las de PlayStation y Xbox, al sugerir que estas están alcanzando sus límites tecnológicos. En una reciente entrevista con "Eurogamer", el ex directivo de Sony, quien estuvo al frente de la compañía entre 2014 y 2019, expresó su inquietud de que las consolas ya no puedan ofrecer las innovaciones disruptivas que caracterizaban los saltos generacionales. Esta situación podría poner en peligro su relevancia en un mercado de videojuegos que evoluciona rápidamente, con avances tecnológicos constantes y cambios en los hábitos de consumo de los jugadores.