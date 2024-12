El tierno gesto de Franco Colapinto con unos niños que lo sorprendieron

Las opciones que baraja Franco Colapinto para seguir en la Fórmula 1

Por ahora, las especulaciones apuntan a varias escuderías interesadas en el argentino. Según el ex piloto Marc Surer, Alpine podría ser una de las opciones, con posibilidades de reemplazar a Jack Doohan. “Si no consigues los resultados, y tienes a alguien en el mercado como Colapinto, que ha demostrado talento, yo no dudaría en darle una oportunidad. Es un diamante en bruto”, afirmó Surer, quien considera que Franco sería un excelente compañero para Pierre Gasly.