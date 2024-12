EN VIVO Vélez campeón de la Liga Profesional

Lo que tenés que saber

Vélez, Talleres y Huracán llegaron a la última fecha de la Liga Profesional con chances de consagrarse campeones. El "Fortín" necesita ganar para asegurarse el título, aunque también podría quedarse con el primer puesto en caso de empatar y que los cordobeses no ganen. La "T", por su parte, debe vencer a Newell's, y esperar que el equipo de Gustavo Quinteros no gane. Mientras que el "Globo" está obligado a ganar y esperar que el equipo de Alexander Medina no triunfe frente a la "Lepra".