"Si Jaldo y Chahla no hacen nada, volverán las inundaciones", advirtieron Cobos y Canelada

Por su parte, Cobos describió que llevaron las imágenes a la peatonal porque de otra manera, es difícil dimensionar lo complicado y urgente que es este problema. "Esta situación se viene repitiendo, no es algo nuevo. Entonces les pedimos que ejecuten las obras. No puede ser que las familias de este barrio sufran desde hace 50 años el padecimiento de tener un metro de agua en sus casas. Estas obras tienen la particularidad de que cuando se realizan no hay una cinta para cortar, algo para inaugurar, entonces lamentablemente quienes nos gobiernan ponen en la balanza que no es tan 'prensable'. Pero si no hacen algo, la noticia será que estos barrios se volvieron a inundar por falta de obras. Es urgente, es necesario y les solicitamos que lleven las máquinas urgente".