2025: El año del “Machine Learning” aplicado al Derecho

Del juzgado al algoritmo: ¿cómo funciona el machine learning en el Derecho? Un algoritmo de machine learning no es otra cosa que un aprendiz digital. Un pasante humano, por más incansable que sea, no puede analizar en un corto lapso de tiempo miles de sentencias, encontrar patrones y sugerir resultados. El pasante digital -el algoritmo- no se cansa, no se distrae, y, si está bien diseñado, tampoco comete tantos errores basados en prejuicios, si está sustentado con una buena gestión de datos.