Milei, sus pecados y una batuta que marcó el ritmo de su primer año de gobierno

Tampoco le ha sentado muy bien a la imagen del Gobierno el caso del senador Edgardo Kueider, hasta ahora limpio ante la Justicia argentina por el traslado de dólares a Paraguay, donde no se pueden ingresar divisas sin declarar. Políticamente hablando, el ex peronista que vota con los libertarios es hoy parte del juego de la “Mancha venenosa”, ya que Cristina y Milei buscan sacárselo de encima a como dé lugar; la primera, para sumarle una banca más al bloque K y el Presidente (“es tuyo”) para que no se note que él pacta con quién sea, aunque traicione los principios menottistas de fidelidad al esquema. El devenir de la política no es ciento por ciento fútbol, se reitera.