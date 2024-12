Qué es el servicio de envíos courier y en qué se diferencia del "puerta a puerta"

Diferencias entre el servicio courier y el "puerta a puerta"

Para aprovechar al máximo los beneficios de cada tipo de envío, primero es necesario saber en qué consisten sus diferencias y cuáles son los puntos a favor. Con las nuevas modificaciones del Gobierno nacional, por ejemplo, el servicio courier no paga tributos a Aduanas si el costo total -con envío incluído- no supera los U$S400. Para hacer uso de esta ventaja, se pueden recibir solo hasta cinco paquetes por año que no pesen más de 50 kilogramos. En caso contrario, se deberán abonar impuestos correspondiente al excedente. Lo ofrecen empresas como FedEx, DHL o UPS.