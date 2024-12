El Poder Ejecutivo tucumano invierte unos $ 1.200 millones para mitigar las inundaciones

“Vamos a hacer un control exhaustivo en los distintos campos que hay en el interior, porque ya hemos detectado tres campos en los que drenan las aguas hacia los caminos. Si no evitamos estas maniobras, esta inversión que está haciendo la Provincia será en vano. Deben entender que la curva de niveles no puede desviarse hacia los caminos. Donde veamos que haya grandes anegamientos, este comité inmediatamente irá a verificar si es un problema de drenaje del camino que no ha soportado, de un canal que no ha soportado, o un drenaje que sale de algún campo”, alertó.