El viejo Tucumán: cincuentenario de los asesinatos que cambiaron la historia

Monstruo grande

Nuestra Mercedes Sosa (quien tenía ideas de izquierda pero jamás avaló los métodos criminales), entonaba: “Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la sana inocencia de la gente”. En cierta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a un oficial veterano, combatiente de los montes tucumanos y le pregunté si que opinaba él acerca de las torturas, como método de obtener información del enemigo. Recuerdo que me miró fijamente, con infinita tristeza y me dijo: “ustedes los civiles no entienden que en la guerra se anula el código penal…además un soldado hace exactamente lo que se le ordena”. Fue en ese preciso momento en el que comprendí la profundidad del horror de aquellos años; ese oficial, ya fallecido, era un católico devoto, quien por un lado estaba orgulloso de haber servido a su patria; pero había una insondable oscuridad en él, algo que lo martirizaba; producto seguramente de los espantos que fue testigo o quizás protagonista. El hombre que va a la guerra, nunca vuelve de ella, porque si no es abatido por el enemigo, las heridas del alma, nunca cicatrizan. En los setenta, el pavor desatado, aniquiló la inocencia de toda una generación; por eso se hace imperioso que las nuevas generaciones comprendan que la violencia jamás debe ser el modo para la consecución de un fin político. La violencia solo engendra más violencia, ya que toda acción provoca una inmediata reacción inversamente proporcional en fuerza y dirección. Ese día comprendí por qué Maby Picón había perdonado; es que ella, testigo atónito de la aniquilación de su familia, había visto de frente los sibilinos y feroces ojos del monstruo, y entendía como pocos la profundidad del odio de los que profesan el camino del terrorismo, como método y religión; son personas con almas enfermas, sin cura ni remedios paliativos. Anulan su humanidad y todo sentido de misericordia.