Orgullo tucumano: un juvenil de Atlético Tucumán fue convocado para la Selección Argentina

Leandro es un jugador versátil, así lo manifestaron Diego Barrado (entrenador de la Reserva) y Sergio Pereyra (lo tuvo en Octava y Séptima división). Aunque le gusta desempeñarse como enganche, está dispuesto a adaptarse a cualquier posición en el campo. “Juego donde me pongan. El profe Pereyra fue el que me mandó más adelante”, explicó. Al preguntarle sobre sus referentes, mencionó a Adrián Sánchez, un jugador a quien observa de cerca. “Me gusta cómo juega y cómo habla en la cancha”, afirmó, con admiración en su voz. Pese a esa admiración, reconoce que no se lo dijo personalmente, más allá de haber compartido varios entrenamientos.