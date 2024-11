Vecinos de la Capital exigieron soluciones a la SAT: "No hay más tiempo"

En cuanto a los usuarios que tomaron la palabra, Rosa Ponce del barrio Blas Conrero explicó que la falta de agua lleva más de 10 años en su zona. "No tenemos agua en el barrio, en ningún momento del día, a ninguna hora. Yo tengo que ir a traer agua de la plaza del Barrio Victoria. Y dan ganas de llorar a gritos, se los juro por Dios. Porque mis nietos viven enfermos de gastroenteritis y me dicen que es por falta de higiene. Encima aquí hay una terrible burocracia. Me tienen de aquí para allá, de allá para acá, estoy cansada. Sinceramente a mí me duele esto, me sobrepasa, ya no sé qué voy a hacer. Me dan ganas de salir corriendo, de pegar un grito. Porque para mí, (Osvaldo) Jaldo, (Marcelo) Caponio y (José Ricardo) Ascárate son la misma cosa".